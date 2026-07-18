Central Córdoba hizo oficial la salida de Lucas Pusineri

El entrenador presentó su renuncia por motivos personales y dejó de ser el técnico del Ferroviario. Mientras la dirigencia trabaja en la llegada de su reemplazante, Matías Villavicencio y Emiliano Romero estarán al frente del plantel profesional.

Hoy 22:22

Central Córdoba confirmó oficialmente la salida de Lucas Pusineri como entrenador del primer equipo. Según informó la institución, el técnico presentó su renuncia al cargo por motivos personales.

A través de un comunicado, el club señaló que, mientras se avanzan en las instancias correspondientes para formalizar la decisión, el plantel profesional continúa con su preparación de cara a los próximos compromisos de la Liga Profesional bajo la conducción de Matías Villavicencio y Emiliano Romero.

La institución santiagueña agradeció el compromiso de Pusineri durante su etapa al frente del equipo y le deseó el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales.

Por otra parte, la Comisión Directiva ya trabaja en la contratación y formalización del nuevo cuerpo técnico que estará al frente del plantel profesional en la próxima etapa.

El comunicado oficial de Central Córdoba:

El Club Atlético Central Córdoba informa que el director técnico Lucas Pusineri presentó su renuncia al cargo por motivos personales.

Mientras se avanza en las instancias correspondientes para formalizar esta decisión, el plantel profesional continúa con su preparación de cara a los próximos compromisos de la Liga Profesional bajo la conducción de Matías Villavicencio y Emiliano Romero.

El Club agradece el compromiso de Lucas Pusineri durante su etapa al frente del equipo y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos.

Asimismo, la Comisión Directiva se encuentra trabajando en la contratación y formalización del nuevo cuerpo técnico que estará al frente del plantel profesional.