¡Felicitaciones España! Las enormes coincidencias que hacen soñar a La Roja con ser campeón del Mundial 2026

Los europeos se enfrentan este domingo a la Selección Argentina por la gran final de la Copa del Mundo y varios datos la conectan con el título conseguido en Sudáfrica 2010.

Hoy 17:22

Este domingo, España y Argentina se enfrentarán por la gran final del Mundial 2026. Mientras la Selección Argentina buscará conquistar su cuarto título mundial, la Furia Roja intentará levantar la Copa del Mundo por segunda vez en su historia. En la previa, los españoles se aferran a una serie de llamativas coincidencias que recuerdan al campeonato obtenido en Sudáfrica 2010.

La primera similitud aparece desde el partido inaugural. En 2026, el Mundial comenzó el 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica, exactamente la misma fecha y los mismos protagonistas del partido que abrió la Copa del Mundo de 2010. Además, Javier Aguirre volvió a ser el entrenador de México, tal como ocurrió en aquella edición.

Fuera de la cancha también hay una coincidencia musical. Shakira estuvo vinculada a las canciones oficiales de ambos Mundiales: en 2010 interpretó “Waka Waka”, mientras que en 2026 participó de “Dai Dai”. A eso se suma un dato deportivo: España llegó a Sudáfrica como campeona de la Eurocopa 2008 y ahora disputó el Mundial 2026 como campeona de la Eurocopa 2024.

Un grupo H y otra vez Marcelo Bielsa en el camino

Otra de las coincidencias que ilusionan a los españoles tiene que ver con la fase de grupos. En 2010, España integró el Grupo H junto a Chile, Suiza y Honduras. En el Mundial 2026 volvió a ocupar esa zona, esta vez junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

En ambas ediciones, además, España se cruzó con un equipo dirigido por Marcelo Bielsa. En Sudáfrica 2010, el entrenador argentino estaba al frente de Chile, mientras que en 2026 dirigió a Uruguay. En los dos casos, la Furia Roja consiguió la victoria: 2-1 en 2010 y 1-0 en la actual Copa del Mundo.

También se repite la presencia de jugadores del Barcelona en la selección española. En el plantel campeón de 2010 fueron convocados ocho futbolistas del conjunto catalán, la misma cantidad que tuvo España en el Mundial 2026.

Barcelona, Real Madrid, Atlético y Mourinho: más señales para los españoles

Las coincidencias también aparecen a nivel de clubes. En la temporada 2009-2010, el Barcelona conquistó LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, logrando un triplete. En la temporada 2025-2026, el conjunto catalán volvió a conseguir los mismos tres títulos.

Al mismo tiempo, en ambas temporadas el Real Madrid terminó sin conquistar ningún trofeo. El Atlético de Madrid, por su parte, fue subcampeón de la Copa del Rey en las dos ocasiones: en 2010 perdió la final ante Sevilla y en 2026 cayó frente a la Real Sociedad.

Como si fuera poco, en 2010 José Mourinho llegó al Real Madrid y en 2026 el entrenador portugués volvió a asumir en el conjunto blanco. Una coincidencia más que alimenta las teorías de los fanáticos españoles.

Un libro infantil que predijo una final entre España y Argentina

La última coincidencia que circula en la previa de la final es todavía más llamativa. Recientemente se viralizó un video de una tienda en la que se vende un libro infantil publicado el 2 de junio de 2026, que habría anticipado que España y Argentina llegarían a la final del Mundial.

La historia muestra un partido que termina 0-0 en el primer tiempo, luego queda 1-1 hasta el minuto 88 y finalmente España marca el 2-1 definitivo para consagrarse campeón del mundo.

Ahora, todas esas coincidencias buscarán encontrar su desenlace este domingo en la gran final. España se aferra a las señales de 2010, mientras Argentina intentará romper la profecía y conquistar su cuarta Copa del Mundo.