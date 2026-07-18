El Gobierno le respondió a Messi tras su mensaje sobre quienes "no llegan a fin de mes"

A través de un comunicado difundido por la Oficina de Respuesta Oficial, el Ejecutivo aseguró que los dichos del capitán de la Selección son "completamente ciertos", aunque atribuyó la situación económica a "dos décadas de decadencia kirchnerista".

Hoy 22:12

Luego de que Lionel Messi dedicara el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra a las personas que "no llegan a fin de mes", el Gobierno nacional salió a responderle mediante un comunicado difundido por la Oficina de Respuesta Oficial, en el que sostuvo que las declaraciones del capitán argentino son "completamente ciertas".

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"Sobre las palabras del mejor futbolista de la historia, Lionel Messi, de que hay gente que la está pasando mal, es completamente cierto. Dos décadas de decadencia kirchnerista no se borran de ninguna manera en veinticuatro meses", expresó el mensaje difundido por el Ejecutivo.

En el comunicado, el Gobierno afirmó que, pese a los avances que asegura haber conseguido desde el inicio de la gestión, aún queda un largo camino por recorrer. En ese sentido, remarcó que el país se encuentra en mejores condiciones que hace dos años, cuando —según sostuvo— había 60% de pobreza, 20% de indigencia, una inflación anualizada del 15.000%, salarios deteriorados y una moneda que perdía valor de manera constante.

"Sí, llevamos dos años de reformas profundas y el país está infinitamente mejor que hace dos años, pero todavía falta mucho. Nadie prometió que fuera a ser fácil. El camino es muy exigente, pero es el que va a hacer grande a la Argentina de nuevo", concluyó el comunicado.

Las declaraciones del Gobierno llegaron pocas horas después de que Messi, tras la clasificación a la final del Mundial 2026, enviara un mensaje a quienes atraviesan dificultades económicas. Las palabras del capitán argentino tuvieron una amplia repercusión en redes sociales y en el ámbito político, donde generaron distintas interpretaciones y reacciones.