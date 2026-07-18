Estados Unidos e Irán vuelven a intercambiar ataques y crece la tensión en Medio Oriente

El líder supremo iraní lanzó una dura advertencia contra Washington tras una nueva ofensiva estadounidense. Los bombardeos se extendieron a Kuwait y aumenta la preocupación por una escalada del conflicto.

Hoy 18:52

La guerra en Medio Oriente volvió a recrudecer este sábado con un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, mientras crece la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto en la región.

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En ese contexto, el líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Jamenei, lanzó una fuerte advertencia a Washington, al asegurar que su país está dispuesto a darle a Estados Unidos una "lección inolvidable" si continúan las ofensivas militares.

"La nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle al enemigo", afirmó Jamenei en un mensaje difundido por la televisión estatal. Además, acusó a Estados Unidos de buscar deliberadamente una escalada bélica y cuestionó el acuerdo alcanzado entre ambos países el pasado 17 de junio, al sostener que los recientes bombardeos demostraron que "la firma del presidente estadounidense no vale nada".

Las declaraciones se conocieron luego de que Estados Unidos confirmara una nueva serie de ataques sobre territorio iraní. Según informó el ejército norteamericano, los bombardeos estuvieron dirigidos contra instalaciones de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armamento y objetivos vinculados con operaciones marítimas, sin reportar ataques sobre blancos civiles.

Por su parte, Irán amplió su ofensiva fuera de sus fronteras y, por segundo día consecutivo, atacó infraestructuras civiles en Kuwait. Las autoridades de ese país denunciaron daños en una instalación petrolera, incendios y la interrupción parcial del funcionamiento de una central eléctrica y de una planta desalinizadora.

El gobierno kuwaití condenó los ataques y aseguró que ponen en riesgo a la población civil, al tiempo que calificó las acciones como parte de una conducta hostil reiterada.

Mientras tanto, Teherán también denunció nuevos bombardeos estadounidenses sobre distintos puntos estratégicos del país. Entre los daños reportados figura la destrucción de una estación de bombeo de agua de mar y un transformador eléctrico en la provincia de Hormozgán, una zona clave por su cercanía al estrecho de Ormuz.

La nueva escalada se produce luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que intensificaría los ataques si Irán no retomaba las negociaciones. Con los últimos bombardeos y las amenazas cruzadas entre ambos gobiernos, el conflicto vuelve a ingresar en una etapa de máxima tensión, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la crisis.