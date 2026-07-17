EN VIVO | Francia e Inglaterra buscan el consuelo del tercer puesto en el Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 26º
Mundial 2026
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
18:00 3er puesto
Francia -
Inglaterra -
18 / 07 / 2026
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 18:00 3er puesto
Francia
vs
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

EN VIVO | Francia e Inglaterra buscan el consuelo del tercer puesto en el Mundial 2026

Las dos selecciones que cayeron en semifinales se enfrentan en el Estadio Miami, con el objetivo de cerrar su participación en la Copa del Mundo con una victoria y un lugar en el podio.

Hoy 17:25

Francia e Inglaterra se medirán este sábado desde las 18.00 en el Estadio Miami para definir el tercer puesto del Mundial 2026. Luego de quedar a un paso de la final, ambos seleccionados intentarán despedirse de la competencia con una victoria que les permita terminar entre los tres mejores del torneo.

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TEMAS Mundial 2026
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