EN VIVO | Francia e Inglaterra buscan el consuelo del tercer puesto en el Mundial 2026

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Las dos selecciones que cayeron en semifinales se enfrentan en el Estadio Miami, con el objetivo de cerrar su participación en la Copa del Mundo con una victoria y un lugar en el podio.
Francia e Inglaterra se medirán este sábado desde las 18.00 en el Estadio Miami para definir el tercer puesto del Mundial 2026. Luego de quedar a un paso de la final, ambos seleccionados intentarán despedirse de la competencia con una victoria que les permita terminar entre los tres mejores del torneo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3 – OPCIÓN 4 – OPCIÓN 5