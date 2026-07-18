Espectadores se levantan a bailar en cine durante película de Michael Jackson

Un video viral muestra cómo una proyección sobre Michael Jackson se transforma en una celebración colectiva, con fans bailando al ritmo de 'Beat It'.

Hoy 19:01

Un video viral ha captado un fenómeno inusual en una sala de cine en México, donde los espectadores se levantaron a bailar durante la proyección de un filme sobre el icónico Michael Jackson.

Las imágenes muestran cómo, al sonar los primeros acordes de la famosa canción 'Beat It', un grupo de fanáticos abandonó sus asientos para imitar los legendarios pasos de baile del Rey del Pop.

El ambiente se tornó festivo, con un público entusiasta que, lejos de guardar silencio, gritaba y aplaudía, creando una atmósfera similar a la de un concierto en vivo.

Mientras algunos asistentes grababan el momento con sus teléfonos, otros se unieron al baile, evidenciando cómo la música de Jackson sigue resonando en las nuevas generaciones.

El clímax del video se presenta cuando los fans logran sincronizar algunos movimientos de la coreografía original, mientras la imagen gigante de Michael Jackson se proyecta en la pantalla.

Este evento ha causado un gran revuelo en las redes sociales, donde usuarios de diferentes países han elogiado el entusiasmo del público, destacando la singularidad de vivir el cine con tanta libertad.

A pesar de las típicas normas de silencio en las salas, esta experiencia demuestra que cuando se trata de figuras musicales icónicas, las reglas pueden ser desafiadas al son de la música.