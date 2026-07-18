Santilli avanza con cambios en el Gobierno y desplazarán al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

Darío Genua dejará su cargo en los próximos días como parte de la reestructuración impulsada por el nuevo jefe de Gabinete. El área pasará a tener una impronta alineada con el equipo del exdiputado.

Hoy 18:46

El Gobierno nacional avanza con una nueva reestructuración en la Jefatura de Gabinete y en los próximos días se oficializará la salida del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, en el marco de los cambios impulsados por el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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La decisión responde a la intención de Santilli de conformar un equipo propio en una de las áreas estratégicas del Estado, con fuerte incidencia en materia de innovación, telecomunicaciones, ciencia y desarrollo tecnológico. Aunque no suele ocupar un lugar central en la agenda pública, el sector concentra organismos considerados clave para la gestión nacional.

El desplazamiento de Genua se produce luego de que el Gobierno modificara la estructura de la Jefatura de Gabinete, transfiriendo distintas competencias a la Vicejefatura de Gabinete del Interior y al control directo de Santilli. Entre ellas se encuentran ARSAT, el Correo Argentino y el ENACOM, organismos de peso dentro del esquema estatal.

Si bien todavía no fue oficializada su renuncia, fuentes del Ejecutivo señalaron que el funcionario dejará el cargo en los próximos días. Hasta el momento, no hay un reemplazante confirmado, aunque la intención es designar a una persona cercana al nuevo jefe de Gabinete o que mantenga un perfil alineado con su conducción.

Genua había llegado al Gobierno tras la salida de Nicolás Posse y logró mantenerse durante las gestiones posteriores dentro de la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, la llegada de Santilli marcó el inicio de una nueva etapa, con una reorganización de áreas y funcionarios para consolidar una estructura propia.

Además de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el área tiene bajo su órbita organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Centro Nacional de Ciberseguridad, entre otros.

Por el momento, desde la Casa Rosada no anticipan nuevos cambios en el resto de las secretarías que dependen de la Jefatura de Gabinete, aunque admiten que la reorganización continuará a medida que avance la gestión del nuevo equipo encabezado por Santilli.