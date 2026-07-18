La Sole expresa su deseo de cantar el himno en la final del Mundial

La cantante Soledad Pastorutti se muestra entusiasmada con la posibilidad de interpretar el himno nacional argentino en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, destacando su conexión con la selección y el impacto de Lionel Messi.

Hoy 19:14

La cuenta regresiva para el partido más importante del año está en marcha, generando un gran revuelo en el país y encendiendo debates sobre cada aspecto organizativo. Este domingo a las 16 horas, Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026, donde la Scaloneta buscará defender su título obtenido en Qatar 2022 y convertirse en bicampeona del mundo.

Con las miradas centradas en Nueva York, la atención pública se ha dividido entre la formación táctica y una pregunta artística que ha cobrado fuerza en las redes sociales: quién será la voz encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. Aunque el nombre de Lali Espósito ha sido considerado como una posible opción, la figura de Soledad Pastorutti ha comenzado a ganar notoriedad.

La multipremiada cantante de folklore se encuentra actualmente en Chicoana, provincia de Salta, participando del tradicional Encuentro Nacional del Tamal. En este contexto, Pastorutti abordó los rumores sobre su posible participación en la ceremonia previa al partido, describiendo la oportunidad como un verdadero milagro, aunque aclaró que aún no hay confirmaciones oficiales.

La artista no dudó en resaltar su conexión histórica con la selección, recordando que ha tenido el privilegio de cantar en escenarios emblemáticos como las canchas de Boca, River, Racing y el Estadio Único de La Plata, lo que la convierte en una candidata natural para este evento.

Más allá de la incertidumbre sobre la confirmación de la AFA, La Sole expresó el gran honor que supondría asumir tal responsabilidad, subrayando su amor por la canción patria. Asimismo, destacó el impacto emocional que el combinado nacional está generando en los argentinos, y dedicó palabras de elogio hacia el capitán Lionel Messi, considerando su éxito en esta etapa final de su carrera como merecido.

Pastorutti también reflexionó sobre cómo este equipo trasciende lo deportivo, convirtiéndose en un modelo a seguir en conductas sociales. El grupo liderado por Scaloni se ha consolidado como un ejemplo de valores humanos que deben ser apreciados, enfatizando la importancia de cómo cada individuo se comporta en la vida.

Al finalizar la entrevista, la artista aportó un toque de humor folclórico, afirmando que, sin importar quién sea elegido para entonar el himno, lo verdaderamente esencial es que Argentina gane la final, dejando el resto en un segundo plano.