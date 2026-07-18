Los hinchas argentinos se acercaron al Estadio Único Madre de Ciudades para disfrutar de la previa del esperado duelo entre Los Pumas e Inglaterra por el Nations Championship.

Hoy 17:25

El Estadio Único Madre de Ciudades comenzó a vivir una verdadera fiesta en la previa del partido entre Los Pumas e Inglaterra. Desde varias horas antes del inicio del encuentro, los fanáticos se acercaron al escenario santiagueño para disfrutar de una jornada especial.

Con camisetas, banderas y los tradicionales colores celeste y blanco, los hinchas le pusieron clima al evento y acompañaron a la Selección Argentina de rugby en un partido de gran importancia por el Nations Championship.

La previa estuvo marcada por la expectativa y el entusiasmo de los fanáticos, que llegaron desde distintos puntos para alentar al equipo dirigido por Felipe Contepomi. La fiesta se trasladó a las tribunas y los alrededores del estadio, que volvieron a recibir un espectáculo internacional.

En fotos, así se vivió la previa de Los Pumas ante Inglaterra en Santiago del Estero. CLIC AQUÍ PARA VER LA GALERÍA COMPLETA