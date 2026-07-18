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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 26º
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En fotos: así se vivió la previa de Los Pumas ante Inglaterra en Santiago del Estero

Los hinchas argentinos se acercaron al Estadio Único Madre de Ciudades para disfrutar de la previa del esperado duelo entre Los Pumas e Inglaterra por el Nations Championship.

Hoy 17:25
Previa Los Pumas

El Estadio Único Madre de Ciudades comenzó a vivir una verdadera fiesta en la previa del partido entre Los Pumas e Inglaterra. Desde varias horas antes del inicio del encuentro, los fanáticos se acercaron al escenario santiagueño para disfrutar de una jornada especial.

Con camisetas, banderas y los tradicionales colores celeste y blanco, los hinchas le pusieron clima al evento y acompañaron a la Selección Argentina de rugby en un partido de gran importancia por el Nations Championship.

La previa estuvo marcada por la expectativa y el entusiasmo de los fanáticos, que llegaron desde distintos puntos para alentar al equipo dirigido por Felipe Contepomi. La fiesta se trasladó a las tribunas y los alrededores del estadio, que volvieron a recibir un espectáculo internacional.

En fotos, así se vivió la previa de Los Pumas ante Inglaterra en Santiago del Estero. CLIC AQUÍ PARA VER LA GALERÍA COMPLETA

TEMAS Los Pumas Estadio Único Madre de Ciudades
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