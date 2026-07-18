Fuentes y Benavente entregaron un reconocimiento en el 7° Torneo “Madre de Ciudades” de Gimnasia Artística

La distinción fue entregada a la Asociación Civil Santiago Rítmica durante el desarrollo del certamen, que reunió a gimnastas de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca en las instalaciones del Club Quimsa.

Hoy 19:28

La intendente Norma Fuentes y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Mario Benavente, participaron del 7° Torneo “Madre de Ciudades” de Gimnasia Artística, donde hicieron entrega de un reconocimiento a la Asociación Civil Santiago Rítmica por su destacada trayectoria institucional y deportiva en la ciudad.

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Las autoridades municipales fueron recibidas en el Club Quimsa por la directora y organizadora del certamen, Eugenia Molina, quien agradeció el acompañamiento brindado por el municipio en una competencia que continúa consolidándose como un espacio de encuentro para la disciplina.

El torneo convocó a niñas y adolescentes provenientes de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, quienes participaron de las distintas pruebas previstas durante la jornada, compartiendo una experiencia deportiva y de integración regional.

Desde el municipio destacaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que promueven el deporte, la formación de jóvenes atletas y el fortalecimiento de las instituciones locales dedicadas a la gimnasia artística.