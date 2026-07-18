El gobernador Elías Suárez entregó distinciones al embajador británico y a referentes del rugby

Fue durante el entretiempo del partido entre Los Pumas e Inglaterra, por la Nations Championship, disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 23:42

En el entretiempo del partido entre Los Pumas e Inglaterra, por la Nations Championship, disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades, el gobernador Elías Suárez, acompañado por el senador Gerardo Zamora, entregó plaquetas recordatorias al embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Argentina, David Seldon Cairns; al presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Félix Pérez Molina; y al presidente de la Unión Santiagueña de Rugby, Carlos Chaud.

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En reciprocidad, el titular de la UAR entregó un presente institucional al mandatario, mientras que el presidente de la Unión Santiagueña de Rugby hizo lo propio con el senador y el secretario de Coordinación del Gabinete Municipal de la Capital, Mario Benavente.

También estuvieron presentes el secretario de Deportes, Carlos Dapello; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; el secretario de Relaciones Internacionales de Santiago del Estero, Bernardo Abruzzese; y autoridades de la Unión Argentina de Rugby (UAR), entre ellas el vicepresidente primero, Fernando Rizzi, y el vicepresidente segundo, Jaime Barba.