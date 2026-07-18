Invitan a vivir la gran final del Mundial entre Argentina y España en la Fan Zone del Fórum

Se llevará a cabo este domingo 19 de julio, desde las 12, en el Fórum Centro de Convenciones.

Hoy 19:56

La Dirección General de la Juventud del Gobierno de Santiago del Estero, junto a la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital, invitan a toda la comunidad a participar de una edición muy especial de la Fórum Fan Zone, que se llevará a cabo este domingo 19 de julio, desde las 12, en el Fórum Centro de Convenciones.

Después de acompañar a la Selección Argentina durante todo su recorrido mundialista, los santiagueños volverán a encontrarse para vivir el partido más esperado: la gran final del Mundial 2026, donde la Albiceleste buscará la gloria frente a España.

Bajo el lema “La pasión nos une”, el Fórum volverá a convertirse en el punto de encuentro para compartir una jornada cargada de emoción, esperanza y orgullo, alentando juntos a la Selección en busca de un nuevo título mundial.

Desde el mediodía, quienes asistan podrán disfrutar de una propuesta pensada para toda la familia, con pantalla gigante para seguir la final en vivo, patio gastronómico con food trucks, zona gamer, torneo de metegol, desafío de penales, zona de emprendedores jóvenes, juegos recreativos, sorteos y premios.

Esta edición especial representará el cierre de una iniciativa que, a lo largo del Mundial, reunió a miles de santiagueños en un espacio de encuentro, recreación y participación, consolidándose como un punto de unión para vivir cada partido de la Selección Argentina.

La organización invita a toda la comunidad a vestir la camiseta celeste y blanca, llevar banderas y sumarse a una jornada que promete quedar en la memoria de todos, alentando unidos a la Albiceleste en la gran final.

Datos del evento

Lugar: Fórum Centro de Convenciones – Santiago del Estero**

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026**

Horario: Desde las 12**

Entrada: Libre y gratuita