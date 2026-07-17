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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 26º
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EN VIVO | En el Madre de Ciudades, Los Pumas chocan ante Inglaterra por el Nations Championship

El seleccionado argentino afronta un duelo clave frente a La Rosa en Santiago del Estero.

Hoy 17:17

Después del histórico triunfo de la Selección argentina de fútbol sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, este sábado volverá a repetirse el clásico entre ambos países, aunque esta vez será con la ovalada. Los Pumas recibirán a La Rosa desde las 16.10 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship.

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TEMAS Los Pumas Estadio Único Madre de Ciudades
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