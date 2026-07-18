La AFA suspendió todos los partidos del lunes y martes: Güemes-Chacarita deberá esperar

La medida fue tomada por el regreso de la Selección Argentina al país tras su participación en la Copa del Mundo 2026 y alcanza al duelo que el Gaucho debía disputar este lunes a las 15.

Hoy 16:23

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la suspensión de todos los partidos programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. La medida alcanza directamente al encuentro entre Güemes y Chacarita, correspondiente a la Primera Nacional.

El partido entre el Gaucho y el Funebrero estaba previsto para este lunes a las 15, pero finalmente no se disputará en la fecha establecida. El encuentro deberá ser reprogramado por las autoridades de la competencia.

De acuerdo con la información oficial, la decisión está relacionada con el regreso de la Selección Argentina al país, luego de su participación en la Copa del Mundo 2026. En ese contexto, la AFA resolvió dejar sin efecto toda la programación prevista para ambas jornadas.

Ahora resta conocer la nueva fecha y el horario para el duelo entre Güemes y Chacarita, que deberán esperar para volver a salir a la cancha.