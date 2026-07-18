La Marcha de los Bombos se vivió a pleno en las calles de Santiago del Estero.

La 24.ª edición reunió a miles de personas, entre delegaciones, músicos y familias, en una jornada cargada de tradición, cultura e identidad para celebrar los 473 años de la ciudad.

Hoy 13:17

Santiago del Estero vivió una de las jornadas más esperadas de los festejos por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades.

Desde las primeras horas del sábado, miles de vecinos, turistas y agrupaciones folclóricas participaron de la 24ª Marcha de los Bombos, una celebración que año tras año reafirma la identidad cultural de la provincia y convoca a participantes de distintos puntos del país y del exterior.

La actividad central comenzó a las 10 con la partida de las tradicionales columnas desde el Patio del Indio Froilán. Los bombos y la música recorrieron las calles de la ciudad hasta confluir en el Parque Aguirre, donde se desarrollaron los principales homenajes y espectáculos.

La fiesta comenzó a palpitarse desde el viernes con la multitudinaria Vigilia de la Marcha de los Bombos, que reunió a músicos, bailarines y familias en el Patio del Indio Froilán, con espectáculos folclóricos, homenajes, feria de artesanos y comidas regionales.

El clima de celebración también estuvo presente en la vigilia artística de la 12ª Marcha de las Cuerdas y Fuelles Santiagueños, organizada por la agrupación Saint Germain frente a la tradicional chimenea del barrio homónimo. Allí, vecinos y visitantes disfrutaron de una noche de música popular, danzas, gastronomía regional y artesanías.

Uno de los momentos destacados fue la participación del senador nacional Gerardo Zamora, quien subió al escenario para compartir canciones junto a músicos santiagueños. También estuvieron presentes la intendenta de la Capital, Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación del municipio, Mario Benavente.

Durante el recorrido se realizaron homenajes a referentes del malambo nacional y, una vez finalizada la marcha, la celebración continuó en el Patio del Indio Froilán con espectáculos en vivo y la tradicional Telesiada, una ceremonia de agradecimiento a quienes llegaron desde distintos lugares para formar parte de esta fiesta.