“Son cancheros y violentos”, la dura crítica de un periodista español a los jugadores argentinos antes de la final

Roberto Gómez, de Radio MARCA, opinó sobre el equipo de Lionel Scaloni y calentó la previa de la gran final del Mundial.

Hoy 13:50

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sumó un nuevo capítulo de polémica en los medios europeos. En el programa “La Tribu”, de Radio MARCA, el periodista español Roberto Gómez lanzó duras críticas contra la Selección Argentina y anticipó un partido de máxima tensión.

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El comunicador se mostró convencido de que España puede quedarse con el título, aunque advirtió que el equipo de Lionel Scaloni será un rival de enorme dificultad.

“Estoy convencido de que España va a ganar el Mundial, pero nos va a costar muchísimo”, afirmó durante su editorial.

Gómez no ahorró calificativos al referirse a la Albiceleste y aseguró que se trata del adversario más complejo para el equipo de Luis de la Fuente.

“Es el peor rival que nos podía tocar”, sostuvo.

Luego, apuntó contra la personalidad competitiva de los futbolistas argentinos y los definió como jugadores “cancheros”. Incluso fue más allá con una frase que generó repercusión: “Es un partido de hombres contra niños”.

El momento más fuerte llegó cuando el periodista calificó al seleccionado argentino como “la selección más marrullera en la historia del fútbol mundial”.

“Hay futbolistas que rozan la violencia y es una selección violenta”, agregó Gómez, en declaraciones que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Pese a sus críticas, el periodista también reconoció la grandeza histórica del fútbol argentino y mencionó a algunas de sus máximas figuras.

“Ha tenido los mejores jugadores de la historia”, destacó, al nombrar a Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona y Lionel Messi.

También tuvo palabras de elogio para Scaloni, a quien definió como “un pedazo de seleccionador”.

Confianza plena en España

Durante su intervención, Gómez se mostró muy optimista con el presente de la Selección española, a la que considera el mejor equipo del torneo.

“La mejor selección del Mundial es la española, la que mejor está jugando”, afirmó.

Además, remarcó el trabajo de Luis de la Fuente, a quien calificó como “el seleccionador del Mundial”.

El periodista contó que mantuvo una conversación con el entrenador español tras los primeros partidos del certamen. Según relató, De la Fuente le aseguró que el equipo llegaría “perfecto” a los cruces decisivos y “perfectísimo” a la final.

La final entre Argentina y España se jugará este domingo y, a medida que se acerca el partido, la tensión también empieza a sentirse fuera de la cancha, con declaraciones cruzadas, pronósticos y polémicas que alimentan la previa.