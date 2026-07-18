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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 26º
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Silva Neder ponderó el impacto cultural de la Marcha de los Bombos como expresión que reafirma el sentir de la santiagueñidad

El vicegobernador valoró el crecimiento de la tradicional manifestación cultural y su aporte a la identidad, el turismo y la economía regional.

Hoy 15:45
Silva Neder

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, destacó la trascendencia cultural y el profundo arraigo de la Marcha de los Bombos que se concretó este sábado en el marco del 473° aniversario de la Madre de Ciudades y que congregó a miles de familias, agrupaciones y turistas de diversos rincones del mapa nacional y de países hermanos.

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En ese contexto de celebración colectiva, Silva Neder, ponderó de manera contundente la magnitud del encuentro: “La Marcha de los Bombos es una de las expresiones más genuinas y el verdadero sentir de los santiagueños. Es un verdadero sentimiento de nuestra tierra que año a año se fue arraigando y posicionando como uno de los eventos culturales más importantes de la Argentina, donde confluyen turistas de todo el país y de naciones vecinas como Bolivia, Uruguay y Paraguay, consolidando un carácter marcadamente federal y latinoamericano".

Silva Neder recordó los orígenes y la visión estratégica detrás de su consolidación actual. "Es la clara y más genuina expresión de esta santiagueñidad que nosotros la ponemos en valor y que Gerardo Zamora —en aquel entonces intendente de la Capital—, supo canalizar ese sentimiento del pueblo y expresarlo en esta Marcha que es hoy orgullo y marca registrada de los santiagueños”, sentenció, aludiendo a la génesis del proyecto impulsado por el actual senador nacional.

"Hoy el Gobierno provincial encabezado por el gobernador Elías Miguel Suárez, reafirma ese compromiso por seguir resguardando estos espacios donde confluyen el turismo, la economía regional a través de los artesanos y la gastronomía, pero fundamentalmente la memoria histórica de un pueblo que canta, baila y marcha al compás de su propia identidad, " subrayó.

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  5. 5. La Marcha de los Bombos se vivió a pleno en las calles de Santiago del Estero.
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