Casinos del Sol habilitó su nueva sala en zona sur con una multitud de visitantes

El nuevo espacio, ubicado sobre avenida Belgrano Sur 3511, ya funciona con juegos de última generación y una propuesta gastronómica abierta a todo el público. Conocé los días y horarios de atención.

Hoy 18:25

Con una gran convocatoria de vecinos y visitantes, Casino del Sol abrió oficialmente sus puertas en avenida Belgrano Sur 3511, incorporando una nueva propuesta de entretenimiento para la ciudad de Santiago del Estero.

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Durante la jornada de apertura, cientos de personas recorrieron las modernas instalaciones, conocieron los nuevos espacios y disfrutaron de una propuesta que combina tecnología, confort y gastronomía en un edificio de diseño contemporáneo.

El nuevo complejo cuenta con máquinas y gabinetes de última generación, ofreciendo una experiencia renovada para los amantes de los juegos de azar, además de un restaurante abierto al público, al que se puede acceder sin necesidad de ingresar a la sala de juegos.

Tras la exitosa apertura, Casino del Sol ya comenzó a atender al público con sus horarios habituales:

Domingos a jueves: de 9:30 a 4:00 .

de . Viernes, sábados y domingos: de 9:30 a 5:00.

Ubicado en avenida Belgrano Sur 3511, el nuevo casino busca convertirse en un punto de encuentro para los vecinos de la zona sur y de toda la ciudad, sumando una alternativa de entretenimiento y gastronomía en uno de los sectores con mayor crecimiento de la Capital.