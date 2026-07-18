Allanamiento en El Zanjón: detienen a un joven y recuperan bienes de una escuela robada

La Comisaría Comunitaria Nº 61 logró esclarecer parcialmente un robo y secuestró una garrafa vinculada al hecho.

Hoy 11:59

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 61 llevó a cabo allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad en el marco de una investigación por robo en una escuela. Como resultado, se detuvo a un joven de 26 años en un domicilio de la localidad de El Zanjón y se secuestró una garrafa de 10 kilogramos vinculada al delito.

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El detenido y el bien recuperado fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente. La investigación continúa para localizar a otros posibles involucrados y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.