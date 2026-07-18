Coudet calificó de “papelón” la eliminación de River y soltó una bomba sobre los jugadores "borrados"

El entrenador asumió la responsabilidad tras la derrota ante Aldosivi por Copa Argentina y después sorprendió al referirse a los futbolistas que no son tenidos en cuenta.

Hoy 06:52

River tuvo un debut para el olvido en el segundo semestre. El equipo de Eduardo Coudet cayó 3-1 ante Aldosivi en Salta, quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina y recibió un duro golpe en el inicio de una nueva etapa.

Tras el partido, el Chacho no esquivó la autocrítica y dejó frases contundentes en conferencia de prensa. El entrenador fue directo al analizar la actuación del Millonario y calificó la eliminación como un “papelón”.

“Tenemos que ser realistas, lo de hoy de parte nuestra fue un papelón, porque no le encuentro otra palabra más allá de respetar a todos los rivales. En el fútbol argentino podés perder con cualquiera, pero siento que el equipo hoy no transmitió lo que tiene que transmitir dentro del campo de juego y no me gustó nada”, expresó.

El técnico también reconoció que la imagen del equipo estuvo lejos de lo esperado y remarcó la necesidad de trabajar para cambiar rápidamente el panorama.

“A todos los que vimos el partido no nos gustó la imagen ni lo que hemos transmitido. Hay que trabajar y obviamente que tenemos la intención de armar algo bueno, algo lindo, de que la gente se sienta identificada con el equipo, y para eso necesitamos completar el mercado pero también tenemos que mejorar muchísimo”, sostuvo.

Coudet insistió en que River debe reaccionar de inmediato, ya que en pocos días volverá a competir por el torneo local en el Monumental.

“En una semana estamos compitiendo otra vez por el torneo local en cancha de River y acá hay que saber en el lugar donde estamos, ser valiente y revertir esta imagen, porque fue muy pobre”, señaló.

Y agregó: “Fue muy malo lo que mostramos, tenemos que revertirlo cien por cien, estamos con la camiseta de River y tenemos que representarlo de otra manera”.

Los cambios tempranos y la lesión de Driussi

El entrenador también explicó por qué decidió realizar modificaciones antes de los 40 minutos del primer tiempo, con los ingresos de Lucas Beltrán y Mauro Arambarri por Fausto Vera y Juan Cruz Meza.

“Intenté un cambio de dinámica porque no entrábamos en la dinámica del partido. No es que esos dos cambios son puntuales, sino que el equipo no se veía bien en ninguna línea”, explicó.

Luego amplió: “Intentamos con otro punta tener más presencia, más disputa, pero perdimos muchísimos duelos. La energía tiene que ser otra y no la encontré en casi ninguna faceta del juego ni ninguna etapa del partido”.

Coudet también hizo referencia a la baja de Sebastián Driussi, quien quedó afuera por lesión y alteró los planes ofensivos del equipo.

“Tuvimos la desgracia de perderlo y ninguno de los dos venía con ritmo, ni Rafa Santos Borré ni Lucas Beltrán. Excusas podemos buscar un montón, pero la realidad es que no podemos mostrar esta imagen y no es lo que veo en la semana”, afirmó.

En esa línea, reconoció una dificultad que preocupa: “No sé por qué nos cuesta tanto ejecutar lo que trabajamos en los partidos, pero hay que trabajar y encontrar soluciones. Después de hacer el partido que hicimos tenemos que hacernos responsables”.

La bomba sobre los "borrados"

Uno de los momentos más fuertes de la conferencia llegó cuando Coudet fue consultado por el armado del plantel y la lista de jugadores marginados. Allí, el entrenador se despegó de esa decisión y dejó una frase que abrió un nuevo frente interno.

“Fue una decisión del club, institucional”, afirmó sobre los futbolistas borrados.

La declaración generó impacto porque, hasta ahora, desde la dirigencia se había presentado esa limpieza como parte de una decisión conjunta entre la conducción deportiva, la dirigencia y el cuerpo técnico.

En su momento, el presidente Stefano Di Carlo había explicado que se trataba de conversaciones “ya tomadas incluso previo a la final”, en una mesa de trabajo integrada por Enzo Francescoli, el director deportivo Pablo Longoria y el entrenador.

“Hemos decidido, conjuntamente, que van a salir en torno a 15 jugadores. He instruido al director deportivo para que comience este proceso desde hoy”, había señalado el dirigente en junio.

La lista de los "borrados" de River

Entre los nombres que aparecen en la lista de futbolistas marginados figuran:

Paulo Díaz

Maximiliano Meza

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Alex Woiski

Maximiliano Salas

Giuliano Galoppo

Kevin Castaño

Matías Galarza Fonda

Ian Subiabre

Santiago Lencina

El mercado y lo que espera Coudet

El Chacho también habló del mercado de pases y confirmó que Juan Fernando Quintero debe presentarse el jueves. Además, admitió que espera más incorporaciones para generar competencia interna.

“Estamos buscando generar competencia en todas las posiciones. Todavía no lo pudimos lograr y también necesitamos tiempo de trabajo. Tienen que adaptarse al cambio de idea, al club, tenemos que tratar de cerrar muchas cosas lo antes posible”, indicó.

Y cerró: “No pasa por pedir un refuerzo más, sino que hay un montón de tratativas que no se han cerrado todavía. Pero cuando perdés tenés que hacerte responsable y esta imagen no se puede repetir”.

River arrancó el semestre con una eliminación inesperada, una conferencia cargada de autocrítica y una frase de Coudet que promete seguir generando repercusiones en Núñez.