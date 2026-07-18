Venezuela informó que ya son más de 5 mil los muertos por el doble terremoto, mientras define el destino de los 2 millones de toneladas de escombros

El gobierno de Delcy Rodríguez informó que el número de fallecidos llega a 5.069, mientras que los heridos son más de 16 mil.

Hoy 07:38

La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 5.069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740.

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Las personas sin vivienda se mantienen en 17.907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Las autoridades, de acuerdo al reporte de Rodríguez, han atendido a 128.324 familias afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, mientras que 21.235 personas están en 107 campamentos transitorios.

Desde el 24 de junio, añadió el reporte, se han registrado 1.331 réplicas. La más sentida ocurrió el pasado 10 de julio en la mañana cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.

La réplica de hace una semana provocó pánico en la población y evacuaciones de edificios por prevención.

El Gobierno informó el fin de semana pasado sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000.

El martes, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas en el país, tras los terremotos.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria -que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final- busca garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un "proceso agresivo" de construcción de viviendas.

Más de 2 millones de escombros: analizan qué hacer con el material de los destrozos

El doble sismo dejó ciudades destrozadas. El Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estima que hay 2.106.000 toneladas de escombros.

El cálculo surge del sobrevuelo de drones, helicópteros, y mediciones en campo, dijo este viernes el ministro de Ecosocialismo (Ambiente), Nelson Rodríguez.

"No hay referencia en el mundo, así nos lo han dicho los organismos internacionales, de este volumen de residuos en otras emergencias y tragedias", aseguró Rodríguez en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El ministro mostró una lámina donde se detalla que, del total estimado de escombros, 1.529.000 toneladas corresponden a material de construcción y 577.000 a bienes personales. Sin embargo, no aclaró si estos datos reflejan los daños a nivel nacional o únicamente los de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.

El ministro aseguró que se ha reunido con expertos para evaluar protocolos internacionales para el tratamiento y reciclaje de estos escombros.

"Podríamos hablar del inicio de una cultura de segregación en origen, es decir, la separación de los materiales de acuerdo a su naturaleza para su reciclaje, su tratamiento y volverlos a reinsertar en el mundo productivo", apuntó Rodríguez.

En este contexto, indicó que hay once sitios en La Guaira clasificados como Centros de Disposición Temporal (CDT), donde se depositan los escombros y se clasifican, según su material, en "peligrosos, reciclables y áridos".

"Nos trajimos una máquina trituradora del estado Nueva Esparta (insular) para tratar los escombros", señaló Rodríguez, quien adelantó que empresas privadas van a participar en la separación de escombros y va a haber CDT gestionados por este sector.