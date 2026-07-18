Sábado 18 de julio de 2026 en Añatuya: días soleados y temperaturas agradables a la vista

El clima en Añatuya se presenta con condiciones óptimas para disfrutar del aire libre. Se esperan temperaturas agradables durante el fin de semana.
Hoy, en Añatuya, los habitantes pueden disfrutar de un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 16.4 °C. La sensación térmica se encuentra en 10.3 °C, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre.
La humedad es del 79%, lo que proporciona un ambiente cómodo a pesar de las frescas temperaturas. El viento sopla desde el sureste a una velocidad de 10.4 km/h, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad.
Para el resto del día, se pronostica un clima soleado con una temperatura mínima de 15.9 °C y una máxima alcanzando los 27.1 °C. Es un momento propicio para disfrutar del sol y pasar tiempo al aire libre.
Mañana, domingo 19 de julio, se espera que continúe el clima soleado, con temperaturas mínimas de 12.8 °C y máximas de 21.1 °C, lo que promete un día agradable para los añatuyenses.
Finalmente, el lunes 20 de julio también se mantendrá el clima soleado, con mínimas de 12.8 °C y máximas de 20.7 °C. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un buen fin de semana en la ciudad.
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