Sábado 18 de julio de 2026 en Añatuya: días soleados y temperaturas agradables a la vista

El clima en Añatuya se presenta con condiciones óptimas para disfrutar del aire libre. Se esperan temperaturas agradables durante el fin de semana.

Hoy 08:21

Hoy, en Añatuya, los habitantes pueden disfrutar de un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 16.4 °C. La sensación térmica se encuentra en 10.3 °C, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad es del 79%, lo que proporciona un ambiente cómodo a pesar de las frescas temperaturas. El viento sopla desde el sureste a una velocidad de 10.4 km/h, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad.

Para el resto del día, se pronostica un clima soleado con una temperatura mínima de 15.9 °C y una máxima alcanzando los 27.1 °C. Es un momento propicio para disfrutar del sol y pasar tiempo al aire libre.

Mañana, domingo 19 de julio, se espera que continúe el clima soleado, con temperaturas mínimas de 12.8 °C y máximas de 21.1 °C, lo que promete un día agradable para los añatuyenses.

Finalmente, el lunes 20 de julio también se mantendrá el clima soleado, con mínimas de 12.8 °C y máximas de 20.7 °C. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un buen fin de semana en la ciudad.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.