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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 17º
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El clima en La Banda promete sol y temperaturas agradables para hoy Sábado 18 de julio de 2026

Los bandeños se preparan para un sábado con clima favorable y temperaturas que irán en aumento. El pronóstico para los próximos días también indica condiciones agradables.

Hoy 08:11

La Banda despierta este sábado con un clima despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 11.3 °C, aunque la sensación térmica es un poco más fresca, alcanzando los 10.1 °C.

Con una humedad del 94% y un viento suave de 10.8 km/h soplando desde el sureste, los bandeños pueden esperar un día agradable a medida que el sol se eleva. Este clima despejado es una buena noticia para quienes planean salir y disfrutar del fin de semana.

Según el pronóstico, hoy se anticipa un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 16.4 °C de mínima y los 25.4 °C de máxima. Esta combinación de sol y temperaturas cálidas hará que muchos busquen disfrutar de actividades al aire libre.

Para mañana, la situación cambiará ligeramente, ya que se espera un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas descenderán a 14.3 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21.5 °C, lo que seguirá brindando condiciones agradables en la región.

El lunes, el pronóstico también indica un cielo parcialmente nublado con mínimas alrededor de 11.7 °C y máximas que no superarán los 19.5 °C. Así, los bandeños podrán disfrutar de un inicio de semana con temperaturas moderadas y un clima bastante ameno.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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