Trump elogió a Messi y la Casa Blanca defendió el derecho de la Selección a exhibir la bandera de Malvinas

El mandatario estadounidense recibió a Claudio "Chiqui" Tapia y a Gianni Infantino en Nueva York, destacó una jugada del capitán argentino ante Inglaterra y celebró el impacto del Mundial 2026.

Hoy 08:47

Donald Trump elogió a Lionel Messi durante una recepción organizada por la FIFA en Nueva York, en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

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El presidente de Estados Unidos destacó una jugada del capitán argentino en la semifinal frente a Inglaterra, felicitó a la Selección por su desempeño en el torneo y le preguntó a Claudio "Chiqui" Tapia si el equipo dirigido por Lionel Scaloni estaba "para repetir".

"Vi ese pase que hizo Messi y sé algo de fútbol. Estaba bien marcado, ¿verdad? Y de repente apareció por la derecha, remató y estuvo a un cuarto de pulgada de ser perfecto. Fue brillante", afirmó Trump.

Del encuentro también participaron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dirigentes de distintas federaciones e invitados especiales. Allí, Trump saludó al titular de la AFA y destacó el impacto del Mundial 2026, que, según afirmó, ya se convirtió en la Copa del Mundo con mayor asistencia de público de la historia.

De acuerdo con los datos difundidos durante la recepción, más de 6,5 millones de espectadores asistieron a los partidos del certamen, una cifra que supera la concurrencia acumulada de las dos ediciones anteriores.

En paralelo, la Casa Blanca respaldó el derecho de los futbolistas argentinos a exhibir la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial.

Andrew Giuliani, asesor del presidente Donald Trump, sostuvo que los jugadores estaban "plenamente en su derecho" de expresar esa postura y remarcó que la libertad de manifestarse está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

"Creemos en los derechos que garantiza la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En Estados Unidos tienen la libertad de hacerlo", afirmó Giuliani.

Las declaraciones se conocieron mientras la FIFA confirmó que la Comisión Disciplinaria revisa los informes oficiales del encuentro ante Inglaterra como parte del procedimiento habitual para evaluar las circunstancias del caso y determinar si corresponde adoptar alguna medida disciplinaria.

Si el enfoque principal de la nota es el respaldo de la Casa Blanca por la bandera de Malvinas, convendría subir ese tema al segundo o tercer párrafo y dejar las declaraciones de Trump sobre Messi como contexto. De esa forma, el desarrollo quedaría más alineado con el título.