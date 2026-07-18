Frías: cinco jóvenes fueron detenidos tras un violento episodio en la zona de las vías

Los acusados habrían atacado a un grupo de amigos y uno de ellos habría amenazado con un cuchillo a una joven de 20 años. La Policía secuestró un arma blanca.

Hoy 11:38

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 23 intervino en un procedimiento que culminó con la demora y aprehensión de cinco jóvenes, de entre 15 y 19 años, acusados de agredir y amenazar a un grupo de amigos en inmediaciones de las vías férreas de la ciudad de Frías.

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El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes.

De acuerdo con la investigación preliminar, una joven de 20 años caminaba junto a dos amigos cuando fueron interceptados por un grupo de cinco varones que se aproximó de manera agresiva con intenciones de atacar a uno de los jóvenes.

Ante la situación, el muchacho huyó hacia el sector de las vías férreas, siendo perseguido por los agresores. En ese contexto, uno de los sospechosos interceptó a la otra joven que integraba el grupo y la amenazó colocando un cuchillo tipo sierra con mango de plástico a la altura del abdomen.

Tras recibir el alerta, efectivos policiales realizaron un operativo de búsqueda y cercaron el sector de las vías férreas. Minutos más tarde localizaron al grupo de sospechosos cuando salía de una zona montuosa, procediendo a la identificación y demora de los cinco implicados. Durante el procedimiento, además, se secuestró el arma blanca presuntamente utilizada en el hecho.

La fiscal de turno fue informada de lo ocurrido y dispuso que los tres menores de edad fueran trasladados a la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia N° 3, mientras que los dos mayores quedaron alojados en la Comisaría Comunitaria N° 23 en calidad de aprehendidos, imputados por el supuesto delito de lesiones y amenazas calificadas.