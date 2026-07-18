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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 22º
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Mundo

La Corte Suprema de Brasil endureció las restricciones contra Bolsonaro y Milei no podrá verlo

El máximo tribunal brasileño amplió las medidas sobre el expresidente, quien cumple prisión domiciliaria. El mandatario argentino viajará a San Pablo para respaldar a Flavio Bolsonaro.

Hoy 10:50
Bolsonaro-Milei

El Supremo Tribunal Federal de Brasil endureció las condiciones de la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro que le impiden recibir visitas hasta la finalización de las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

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De esta manera, el juez Alexandre de Moraes rechazó el pedido presentado por la defensa del exmandatario para autorizar la visita de Javier Milei durante la próxima semana en Brasilia.

La resolución del magistrado, firmada este viernes, establece que durante los próximos 30 días, Bolsonaro solo podrá recibir en su domicilio a médicos, fisioterapeutas y abogados, mientras que las visitas con fines políticos continuarán prohibidas hasta que concluya el proceso electoral.

Milei había confirmado días atrás que viajará a Brasil el próximo sábado 25 de julio para participar de un acto en el que se impulsará la candidatura de Flavio Bolsonaro. Además, había anticipado que aprovecharía la visita para reunirse con el exmandatario brasileño.

“El 25 viajo a Brasil, que lo ungen candidato a Flavio Bolsonaro, y voy a estar en San Pablo. Después voy a hacer un paso por Brasilia para ver a Jair Bolsonaro”, expresó Milei en declaraciones radiales.

El expresidente brasileño de 71 años se encuentra en prisión domiciliaria desde marzo por motivos de salud. Fue condenado el año pasado a 27 años de cárcel.

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