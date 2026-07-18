Colapinto clasificó 13°, pero largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1

El argentino finalizó en la mencionada posición en la Q2 y desde allí partirá en Spa-Francorchamps. Gasly quedó 12° y también fue eliminado en esta instancia.

Hoy 12:23

Franco Colapinto no logró dar el salto de rendimiento esperado con el Alpine A526 y este sábado finalizó 13° en la clasificación para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que se disputa en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps.

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El piloto argentino consiguió superar la primera tanda clasificatoria (Q1), pero no pudo avanzar a la definición por los mejores tiempos. En la Q2 registró una vuelta de 1m46s392, suficiente para ubicarse en el 13° lugar de la grilla.

Con neumáticos blandos nuevos, Colapinto buscó mejorar sus registros en cada salida a pista. Sin embargo, una leve corrección en la curva de Stavelot para evitar exceder los límites del circuito le hizo perder algunas décimas valiosas. Finalmente, quedó a apenas 61 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien compitió con un chasis reparado tras el fuerte accidente sufrido en la práctica del viernes.

De cara a la competencia, el equipo Alpine trabajará en la estrategia junto al ingeniero Stuart Barlow, con especial atención en la gestión de la energía durante las 44 vueltas del trazado belga. Además, deberán revisar el funcionamiento del sistema del motor Mercedes, que presentó inconvenientes durante la práctica del sábado y afectó el rendimiento del monoplaza del argentino.

El Gran Premio de Bélgica se correrá este domingo desde las 10:00 (hora argentina), con Colapinto buscando avanzar posiciones y sumar un buen resultado en uno de los circuitos más exigentes del calendario de la Fórmula 1.