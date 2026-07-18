Argentina entrenó, España no y Scaloni dejó pistas del equipo para la final del Mundial

La tormenta alteró la previa en Nueva Jersey: la Selección pudo trabajar en campo después de una espera, mientras que La Roja debió suspender su práctica. El reparto de pecheras marcó algunas señales de cara al duelo decisivo.

Hoy 14:43

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España tuvo un protagonista inesperado: el clima. Un frente de lluvias intensas y actividad eléctrica complicó los últimos entrenamientos en Nueva Jersey, a horas del partido que definirá al campeón del mundo en el MetLife Stadium.

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La jornada comenzó con suspenso para la Selección de Lionel Scaloni. Cuando el plantel argentino tenía previsto salir al campo para completar su última práctica, el aguacero se intensificó y obligó a modificar los planes iniciales.

Por seguridad, el entrenamiento comenzó bajo techo. Los futbolistas realizaron tareas en el gimnasio mientras esperaban que las condiciones mejoraran y que fuera seguro trabajar sobre el césped.

Finalmente, cerca del mediodía local, la lluvia cedió y Argentina pudo salir al campo para realizar su última práctica antes de la gran final. Así, Scaloni tuvo la posibilidad de observar a sus jugadores y ajustar detalles para el duelo decisivo ante España.

En ese ensayo, el reparto de pecheras dejó algunas pistas sobre el equipo que analiza el entrenador. Entre los futbolistas que las utilizaron estuvieron Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone.

La presencia de Montiel alimenta la posibilidad de que pueda ingresar por Nahuel Molina en el lateral derecho. También aparece como una de las dudas principales el lugar de Rodrigo De Paul, con Giuliano Simeone como alternativa para sostener intensidad por una banda.

Además, Thiago Almada figura como una opción para sumar desequilibrio y recorrido externo, mientras que la aparición de Giovani Lo Celso con pechera por primera vez abrió otra variante en la mitad de la cancha.

De esta manera, Scaloni parece evaluar una base con Dibu Martínez en el arco; Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico en defensa; Paredes, Mac Allister y Enzo Fernández en el mediocampo; y Messi junto a Julián Álvarez en ataque. La última pieza podría definirse entre De Paul, Giuliano Simeone, Almada o Lo Celso, según el plan que el DT elija para enfrentar a La Roja.

España, en cambio, no tuvo la misma suerte. El equipo dirigido por Luis de la Fuente debió suspender directamente su entrenamiento en campo por el protocolo de seguridad ante tormentas.

“El entrenamiento de la selección española sobre los campos de las instalaciones de Melanie Lane Training Ground de New Jersey se ha suspendido siguiendo el Protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos. Los jugadores están teniendo una sesión de activación en las instalaciones interiores”, comunicó la RFEF.

Más allá del contratiempo, el pronóstico para la final trae alivio. Después de varios días en los que también preocupó el humo proveniente de incendios forestales en Minnesota y el sur de Canadá, el cambio de viento y las lluvias ayudaron a limpiar el aire en la zona de Nueva York.

Para este domingo se espera una jornada soleada sobre el MetLife Stadium, con una máxima cercana a los 27 grados y una mínima de 18°C.

Después de un sábado atravesado por la lluvia, la final promete jugarse con mejores condiciones climáticas. Argentina pudo entrenar, España no, y Scaloni aprovechó el último ensayo para empezar a mostrar algunas cartas antes del partido más esperado.