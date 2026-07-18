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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 26º
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VIDEO | La emoción del Himno Nacional antes de Los Pumas-Inglaterra entonado por Peteco Carabajal

El reconocido artista santiagueño entonó las estrofas de la canción patria en la previa del duelo en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Hoy 17:12
Peteco Himno Pumas

La previa del partido entre Los Pumas e Inglaterra tuvo un momento cargado de emoción en el Estadio Único “Madre de Ciudades” de Santiago del Estero.

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Antes del inicio del encuentro, el reconocido artista santiagueño Peteco Carabajal fue el encargado de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, en una ceremonia que despertó una fuerte ovación del público presente.

El momento tuvo un condimento especial por el contexto deportivo y simbólico. Se trató de otro duelo ante los ingleses, apenas cuatro día después de la gran victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra en el Mundial de Fútbol, lo que le dio a la jornada un clima todavía más emotivo.

Además, la ceremonia quedó enmarcada en el homenaje realizado por Los Pumas, que salieron al campo de juego con una camiseta especial en recuerdo del equipo argentino campeón del mundo en México 1986.

Con la voz de Peteco, el acompañamiento del público y la presencia del seleccionado argentino de rugby, el Himno Nacional se convirtió en uno de los momentos más sentidos de la tarde.

La escena unió música, deporte, identidad y memoria en una jornada especial para Santiago del Estero, que volvió a ser escenario de un evento internacional de enorme jerarquía y convocatoria.

TEMAS Los Pumas Nations Championship
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