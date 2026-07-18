El gran homenaje de Los Pumas al seleccionado argentino campeón mundial del 86 en Santiago del Estero

El seleccionado argentino de rugby salió a la cancha ante Inglaterra con una camiseta de edición limitada, inspirada en el inolvidable equipo de 1986.

Hoy 16:55

Los Pumas tuvieron un gesto cargado de historia y emoción en Santiago del Estero. En el partido de este sábado frente a Inglaterra, disputado en el Estadio Único “Madre de Ciudades” por el Nations Championship, el seleccionado argentino salió al campo de juego con una camiseta especial de edición limitada.

La indumentaria fue diseñada como homenaje al seleccionado argentino campeón en 1986, al cumplirse 40 años de un equipo que quedó marcado para siempre en la historia del deporte nacional.

La camiseta fue desarrollada junto a Le Coq Sportif y concebida exclusivamente para este encuentro. Desde la Unión Argentina de Rugby y Los Pumas, la iniciativa simboliza el reconocimiento a un legado que trascendió su disciplina y se convirtió en parte de la memoria colectiva del país.

Inspirada en los modelos utilizados en 1986, la camiseta recupera detalles icónicos de aquella época, reinterpretados con tecnología y materiales de alto rendimiento.

El diseño presenta bastones verticales en dos tonos de azul, cuello en V, puños blancos, el logo retro de Le Coq Sportif y el escudo de Los Pumas en dorado, en una pieza conmemorativa creada especialmente para esta ocasión.

Con este homenaje, la UAR y Los Pumas celebraron la historia de quienes dejaron una marca en el deporte argentino y renovaron el compromiso de representar al país con orgullo, pasión y entrega.

En una jornada especial para el rugby nacional y para Santiago del Estero, Los Pumas llevaron a la cancha una camiseta que une pasado y presente, con la memoria de una generación inolvidable como bandera.