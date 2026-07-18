Reviví la emoción de la 24º Marcha de los Bombos por Canal 7: una celebración histórica que volvió a latir en Santiago

Miles de santiagueños y visitantes fueron protagonistas de una nueva edición de la tradicional Marcha de los Bombos. Canal 7 preparó un video especial con los mejores momentos de una jornada que volvió a unir música, cultura e identidad.

Hoy 16:58

La 24ª edición de la Marcha de los Bombos volvió a convertir a Santiago del Estero en el corazón del folclore argentino. Miles de personas acompañaron una de las celebraciones más representativas de la provincia, en el marco de los festejos por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades, dejando postales imborrables de música, danza y tradición.

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Si querés volver a vivir cada instante de esta gran fiesta popular, Canal 7 preparó un video especial con un recorrido por los momentos más emotivos de la jornada, desde la partida de las columnas hasta el multitudinario cierre en el Parque Aguirre.

La celebración comenzó desde las primeras horas del sábado, cuando las tradicionales columnas partieron haciendo sonar miles de bombos legüeros que marcaron el pulso de una nueva edición de la marcha. A lo largo del recorrido, vecinos, turistas y agrupaciones folclóricas provenientes de diferentes provincias argentinas y del exterior acompañaron la movilización, reafirmando el carácter federal e internacional del encuentro.

El Parque Aguirre volvió a convertirse en el gran punto de encuentro, donde se realizaron los homenajes, las presentaciones artísticas y el cierre de una jornada cargada de emoción, con el inconfundible sonido del bombo como símbolo de la identidad santiagueña.