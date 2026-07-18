Montero y Villa tuvieron su primer entrenamiento en Boca y podrían debutar ante O’Higgins

Los dos refuerzos colombianos se sumaron al plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena en Ezeiza.

Hoy 14:30

Álvaro Montero y Sebastián Villa realizaron este sábado por la mañana su primer entrenamiento como jugadores de Boca, en el predio que el club tiene en Ezeiza.

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Los dos flamantes refuerzos firmaron sus contratos durante la tarde del viernes y ya se encuentran bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, en el inicio de una nueva etapa dentro del plantel xeneize.

El arquero, proveniente de Vélez, y el delantero, que llegó desde Independiente Rivadavia, se sumaron a Leandro Lozano como las tres incorporaciones que Boca concretó hasta el momento en el mercado de pases.

De todas maneras, no se descarta que puedan llegar más caras nuevas por pedido del Vasco, de cara a los compromisos que tendrá el equipo en el segundo semestre.

Si Arruabarrena considera que ambos están en buenas condiciones físicas y futbolísticas, Montero y Villa podrían debutar el próximo jueves ante O’Higgins, desde las 21.30, en la Bombonera, por el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

La duda pasa por saber si alguno de los dos tendrá lugar desde el arranque o si integrarán el banco de suplentes.

Si bien ambos llegaron con rodaje competitivo —en el caso de Montero, incluso tras disputar el Mundial—, ninguno participó de la práctica de fútbol realizada este sábado.

Los entrenamientos de los próximos días serán determinantes para que el cuerpo técnico defina si los utiliza en el segundo partido oficial de la temporada, luego del debut por Copa Argentina.