Asalto a mano armada en San Salvador de Jujuy deja a víctima indefensa

Un violento asalto a mano armada en San Salvador de Jujuy dejó a una mujer como víctima tras ser sorprendida por dos delincuentes que le sustrajeron su mochila con pertenencias valiosas.

Hoy 14:14

En un incidente de asalto a mano armada ocurrido en San Salvador de Jujuy, dos individuos sorprendieron a una mujer en las inmediaciones del barrio Almirante Brown. La víctima se encontraba caminando cuando, de manera repentina, fue reducida y tirada al suelo.

La joven, que se desplazaba por la avenida Hipólito Yrigoyen, fue atacada en la cuadra entre las calles Manco Cápac y Juan B. Justo. En ese momento, los asaltantes la sujetaron por detrás, lo que le impidió defenderse adecuadamente.

Tras arrebatarle la mochila, que contenía una suma significativa de dinero, teléfonos celulares y documentación personal, los delincuentes huyeron a pie. Se estima que se dirigieron hacia el río Xibi-Xibi, saltando un muro que separa la vereda de la vegetación circundante.

Minutos después del asalto, la víctima logró levantarse y se dirigió a la Seccional 6° ubicada en el barrio San Pedrito para denunciar el robo. En la comisaría, proporcionó detalles sobre el contenido de la mochila sustraída, que incluía 100 mil pesos, dos teléfonos celulares, así como documentación personal y tarjetas bancarias.

Además, al ser interrogada por los agentes, la mujer ofreció una descripción de los sospechosos, lo que permitió a las autoridades realizar un operativo de búsqueda en la zona. Sin embargo, los delincuentes no pudieron ser localizados en las inmediaciones del lugar del asalto.

Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad en San Salvador de Jujuy, ya que los robos a mano armada se han convertido en un problema recurrente en la región. Las autoridades locales están trabajando para mejorar la vigilancia y prevenir futuros delitos de esta naturaleza.