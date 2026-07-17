En el Madre de Ciudades, Los Pumas chocan ante Inglaterra por el Nations Championship

El seleccionado argentino afrontará este sábado un duelo clave frente a La Rosa en Santiago del Estero. El equipo de Felipe Contepomi buscará hacerse fuerte en la pelea por los primeros puestos del certamen.

Hoy 07:05

Después del histórico triunfo de la Selección argentina de fútbol sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, este sábado volverá a repetirse el clásico entre ambos países, aunque esta vez será con la ovalada. Los Pumas recibirán a La Rosa desde las 16.10 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship.

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El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega con confianza tras la victoria por 35-21 sobre Gales en San Juan, resultado que le permitió recuperarse de la derrota sufrida en el debut frente a Escocia (47-38). Con esos resultados, el seleccionado argentino suma seis puntos y ocupa el tercer lugar entre los equipos del Hemisferio Sur, detrás de Sudáfrica y Nueva Zelanda.

Para este compromiso, Contepomi realizará dos modificaciones respecto del último encuentro. Mayco Vivas ingresará por Boris Wenger en la primera línea, mientras que Matías Moroni reemplazará a Lucio Cinti en los backs. Además, el entrenador volverá a apostar por un banco con seis forwards y dos backs, pensando en la exigencia física que propone el seleccionado inglés.

Del otro lado estará una Inglaterra que también acumula una victoria y una derrota en el torneo. Tras caer en el debut ante Sudáfrica por 45-21, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel reaccionó con una contundente goleada 73-8 sobre Fiji. Durante su estadía en Buenos Aires, el plantel inglés incluso vivió de cerca los festejos de los hinchas argentinos en el Obelisco por la clasificación de la Selección de fútbol a la final del Mundial.

El historial favorece ampliamente a La Rosa, que ganó 24 de los 31 enfrentamientos entre ambos seleccionados. Los Pumas lograron imponerse en cinco oportunidades y hubo dos empates. Sin embargo, el conjunto argentino intentará apoyarse en un dato alentador: las dos veces que jugó en el Madre de Ciudades terminó celebrando. En 2022 venció a Escocia por 34-31 y en 2024 derrotó a Sudáfrica por 29-28.

El encuentro marcará además la despedida de Los Pumas como locales en la fase inicial del Nations Championship, ya que luego afrontarán tres compromisos consecutivos como visitantes frente a Irlanda, Italia y Francia. En caso de finalizar entre los mejores de su región, disputarán la definición del torneo en el mítico Twickenham, en Londres.

El Nations Championship reúne a las principales potencias del rugby internacional y enfrenta a las selecciones del Hemisferio Sur (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica) con las del Hemisferio Norte (Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia), además de Fiji y Japón como invitados. Cada equipo disputa seis partidos en la fase regular y los líderes de cada región definirán el título.

Formación de Los Pumas

Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Moroni, Justo Piccardo y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Santiago Grondona; Matías Alemanno y Guido Petti; Tomás Rapetti, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Lucio Cinti.

Formación de Inglaterra

Marcus Smith; Tommy Freeman, Henry Slade, Seb Atkinson e Immanuel Feyi-Waboso; Fin Smith y Jack Van Poortvliet; Guy Pepper, Ben Earl y Ollie Chessum; George Martin y Alex Coles; Joe Heyes, Jamie George (capitán) y Ellis Genge.

Suplentes: Luke Cowan-Dickie, Emmanuel Iyogun, Asher Opoku-Fordjour, Tom Curry, Henry Pollock, Ben Spencer, Bernard Janse van Rensburg y Noah Caluori.

Datos del partido