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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 22º
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EN VIVO | Franco Colapinto afronta la clasificación del GP de Bélgica

Tras el puesto 13º de la última práctica, el piloto argentino busca la mejor posición para la carrera del domingo.

Hoy 12:40
Franco Colapinto Fórmula 1

Franco Colapinto sale a pista nuevamente para afrontar la clasificación del GP de Bélgica.

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El piloto argentino buscará una nueva posición de cara a la carrera de este domingo, que comenzará a las 10 de Argentina.

Colapinto comenzó la jornada consiguiendo un 13º puesto en la última práctica.

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine
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