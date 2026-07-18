Una mujer fue detenida tras intentar robar un maxikiosco con un arma en el barrio 8 de Abril

El hecho ocurrió durante la madrugada en la ciudad Capital. La sospechosa fue reducida por efectivos policiales y tenía en su poder un revólver calibre 22.

Hoy 11:19

Efectivos de la Subcomisaría Comunitaria Costanera Sur detuvieron a una mujer que intentaba cometer un robo a mano armada en un maxikiosco ubicado en el barrio 8 de Abril. El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este viernes, en la intersección de avenida Vélez Sarsfield y calle Saavedra.

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Según se informó, la mujer ingresó al comercio empuñando un arma de fuego y amenazó al empleado, de 27 años, exigiéndole la entrega de la recaudación. Sin embargo, la víctima opuso resistencia e inició un forcejeo con la sospechosa para impedir el robo.

En ese momento, efectivos policiales que realizaban recorridos preventivos por la zona advirtieron la situación y acudieron de inmediato al lugar, logrando reducir, desarmar y aprehender a a la agresora. Asimismo, secuestraron el arma utilizada, un revólver calibre 22 corto.

La Fiscalía de turno convalidó el procedimiento policial y dispuso el traslado de la acusada a la dependencia correspondiente, donde quedó alojada en calidad de aprehendida, mientras continúan las actuaciones judiciales de rigor.