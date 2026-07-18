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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 22º
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Así serán los accesos para el partido de Los Pumas ante Inglaterra en el Estadio Único

La organización dio a conocer detalles para el ingreso al partido que se jugará este sábado desde las 16, por la tercera fecha del Nations Championship. Además, habrá una movida solidaria.

Hoy 11:28
Pumas Estadio Único

La organización del partido entre Los Pumas e Inglaterra dio a conocer información importante sobre los accesos al Estadio Único “Madre de Ciudades”, de cara al encuentro que se disputará este sábado desde las 16.

El seleccionado argentino recibirá al conjunto inglés en Santiago del Estero, en el marco de la tercera fecha del Nations Championship, en una jornada que promete convocar a una gran cantidad de público.

Además del operativo previsto para el ingreso de los hinchas al estadio, la jornada contará con una movida solidaria destinada a colaborar con la comunidad de la Federación Venezolana de Rugby.

Cómo colaborar

Quienes asistan al encuentro podrán donar ropa de rugby que ya no utilicen, siempre que se encuentre en buen estado.

Entre los elementos que se recibirán se incluyen camisetas, shorts, medias, botines y pelotas.

Las donaciones podrán acercarse al espacio de la Unión en el Fan Fest y también a las sedes de los clubes afiliados a la Unión Santiagueña de Rugby.

De esta manera, el encuentro entre Los Pumas e Inglaterra no solo tendrá un fuerte atractivo deportivo, sino también una acción solidaria para ayudar a los que más lo necesitan.

TEMAS Los Pumas Estadio Único Madre de Ciudades Nations Championship
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