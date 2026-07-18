Consejos útiles ante un corte de luz inesperado

En Argentina, los cortes de luz son un evento común, especialmente durante el verano, donde se registran hasta 10.000 interrupciones por día. Mantener la calma y estar preparado puede hacer la diferencia en estos momentos.

Hoy 06:13

Los cortes de luz son un fenómeno habitual en muchos hogares argentinos, y saber qué hacer si se corta la luz puede ayudar a enfrentar la situación de manera más efectiva. Según informes de la Secretaría de Energía, en 2022 se registraron miles de cortes en distintas provincias, especialmente en épocas de alta demanda.

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Primero, es importante mantener la calma y no entrar en pánico. Los cortes pueden ser temporales y, en muchos casos, se resuelven en minutos. Verificar si el problema es general o solo afecta a tu hogar puede ser un buen primer paso.

Si la falta de luz se extiende, revisa los fusibles de tu casa. En ocasiones, los problemas eléctricos son internos y se pueden resolver fácilmente. Asegúrate de tener un kit de herramientas básico para estos casos.

Es útil contar con linternas y velas a mano, así como pilas de repuesto. La preparación es clave, y tener estos elementos listos antes de que ocurra un corte puede hacer la experiencia más llevadera.

Durante un corte, evita abrir el refrigerador para conservar la temperatura de los alimentos. Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., los alimentos pueden mantenerse seguros por varias horas si no se abre la puerta.

Finalmente, recuerda que los cortes de luz no solo pueden afectar la iluminación de tu hogar, sino también dispositivos electrónicos. Considera tener un cargador portátil y desconectar aparatos que no necesites usar durante el corte para evitar daños.