Atlético de Madrid fue contundente sobre el futuro de Julián Álvarez antes de la final del Mundial

Miguel Ángel Gil Marín, CEO del club español, ratificó que no tienen intención de transferir al delantero argentino y rechazó la propuesta del Barcelona.

Hoy 21:55

En la previa de la final del Mundial 2026, el futuro de Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena. Mientras el delantero se prepara para disputar con la Selección Argentina el partido decisivo ante España, el Atlético de Madrid salió a fijar una postura contundente sobre su continuidad.

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El encargado de hablar fue Miguel Ángel Gil Marín, CEO de la institución española, quien dejó en claro que el club no tiene intención de desprenderse del atacante, pese al interés del Barcelona y al pedido público del propio futbolista.

“Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se la hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça… Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”, expresó el directivo.

Gil Marín también le respondió a Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien había señalado que la oferta por el argentino no era ilimitada.

“Recientemente escuché unas palabras del presidente en las que decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita, no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una por 150 ni una de 200”, sentenció.

El dirigente fue más allá y apuntó contra el entorno del delantero argentino, al considerar que no recibió el mejor asesoramiento desde el cierre de la temporada.

“Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada. Eso me permite pensar que su rendimiento y su comportamiento van a ser el de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional”, agregó.

El tema había tomado fuerza durante el Mundial, luego del triunfo de Argentina ante Austria por 2-0 en la fase de grupos. En zona mixta, Julián Álvarez fue directo al hablar sobre su deseo de cambiar de club.

“Hablé con gente del club y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, manifestó el exdelantero de River.

Aunque reconoció que no era el momento ideal para hablar de su futuro, Julián explicó por qué decidió no esquivar la consulta.

“Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta”, sostuvo.

Según la postura expresada por el Atlético de Madrid, la institución no solo desestimó la propuesta del Barcelona, sino que también rechazó una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid por el delantero argentino.

Mientras tanto, Julián Álvarez mantiene el foco en la final del Mundial con la Selección Argentina, aunque su futuro en Europa promete seguir siendo uno de los grandes temas del mercado.