UTEPSE Handball Club se consagró campeón nacional y llevó a Santiago a lo más alto

El equipo santiagueño obtuvo por primera vez el Campeonato Nacional de Ligas de Handball, en un certamen que reunió a 24 equipos provinciales y de Uruguay.

Hoy 17:51

UTEPSE Handball Club hizo historia para el deporte santiagueño al consagrarse campeón nacional de handball, tras una destacada participación en el Campeonato Nacional de Ligas, que contó con la presencia de 24 equipos de distintas provincias y también de Uruguay.

El torneo se desarrolló en las ciudades de Salto, Junín y Colón, en la provincia de Buenos Aires, donde el combinado de Santiago del Estero logró imponerse ante rivales de mayor experiencia y trayectoria.

Con calidad técnica, fortaleza física y un gran espíritu competitivo, el equipo santiagueño fue superando cada instancia hasta quedarse con un título histórico para la provincia.

Para alcanzar el campeonato, UTEPSE Handball Club venció 42 a 16 a la selección de Punilla, de Córdoba; igualó 21 a 21 con Círculo Policía Federal de Buenos Aires; superó a Mercedes, de Buenos Aires; derrotó 29 a 22 a Rivadavia, también de Buenos Aires; venció en semifinales 25 a 23 a Maldonado, de Uruguay; y en la final se impuso 26 a 23 ante Alianza, de San Juan.

El plantel campeón estuvo integrado por Homero Ruiz, Tobías Salazar, Augusto Torrez, Gabriel Herrera, Nahuel Marquesano, Natanael Paz, Juan Paz, Álvaro Catalfamo, Joaquín Dantuene, Juan Pablo Neme, Jorge Víctor Sialle y Fabricio Ibáñez. El director técnico fue José Rodríguez.

Tras la consagración, Gabriel Herrera, capitán del equipo, expresó su orgullo por sus compañeros y destacó el coraje demostrado para defender a Santiago del Estero en una competencia nacional.

Además, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial, en la figura del gobernador Elías Suárez y del vicegobernador Carlos Silva Neder, como también el apoyo de los secretarios generales de UTEPSE, Miguel Marquesano, y de UPCN, Gerardo Montenegro.

Herrera recordó los inicios del proyecto y señaló: “El 19 de mayo de 2024 empezamos a dar nuestros primeros entrenamientos para poder formar un equipo. Durante ese año nos dedicamos a entrenar y hacer encuentros con otros equipos locales hasta que se compitió en la Liga Santiagueña, donde nos consagramos campeones en diciembre del año 2025”.

Luego agregó que el equipo continuó sumando competencia y experiencia en distintos certámenes del interior del país, como la Liga del Interior en Tucumán, el torneo anual de la Escuela Normal y la Copa San Fernando en la provincia de Catamarca.

Por su parte, Nahuel Marquesano, uno de los iniciadores de este grupo de amigos y equipo, también destacó el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar este logro.

“En marzo del corriente año participamos de la Copa UNNE en Corrientes, donde conseguimos el segundo lugar; en abril participamos en la Liga de Catamarca, donde salimos terceros, para finalmente, después de tanto sacrificio de todos los integrantes de este equipo y los padres que nos acompañan, coronarnos campeones nacionales en julio”, expresó.

Y remarcó que se trata de “un logro para nuestro Santiago del Estero, que queremos dejarlo siempre en lo más alto”.

Con esta consagración, UTEPSE Handball Club escribió una página histórica para el handball santiagueño y confirmó el crecimiento de una disciplina que sigue ganando protagonismo a nivel provincial y nacional.