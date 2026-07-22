Aprehendieron a un joven y secuestraron un arma casera durante un operativo en La Banda

El procedimiento se realizó en inmediaciones del barrio Ampliación Parque Industrial, luego de un alerta por disturbios y presuntas detonaciones. Los efectivos encontraron una "tumbera" y un cartucho calibre 12.

Hoy 22:24

Un joven de 19 años fue aprehendido en la ciudad de La Banda luego de un procedimiento policial en el que también se secuestró un arma de fabricación casera y una munición calibre 12.

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El operativo estuvo a cargo del personal de la División Prevención N° 4, que intervino tras recibir una alerta sobre incidentes y posibles detonaciones en inmediaciones del barrio Ampliación Parque Industrial.

Al llegar al sector, los efectivos observaron a dos jóvenes que circulaban por la zona. Antes de ser identificados, uno de ellos habría arrojado un objeto hacia un área con malezas, situación que llevó a los uniformados a realizar un rastrillaje preventivo.

Durante la inspección del lugar, los policías encontraron una "tumbera" confeccionada con caños galvanizados y un cartucho calibre 12 sin percutar.

Los elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes, que serán realizadas por personal especializado de Criminalística.

Tras ser informado sobre el procedimiento, el fiscal interviniente ordenó la aprehensión del joven de 19 años y el secuestro formal del arma y la munición, mientras avanzan las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.