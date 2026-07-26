Milei acusó al gobierno de Lula de financiar una “campaña antiargentina”

El Presidente aseguró que el gobierno de Lula aportó recursos para una campaña contra el país y volvió a cuestionar a la Justicia brasileña por impedirle visitar a Jair Bolsonaro.

Hoy 16:11

El presidente Javier Milei volvió a apuntar este domingo contra el gobierno de Brasil y aseguró que fue uno de los principales responsables de financiar una supuesta “campaña antiargentina”. Sus declaraciones se produjeron en medio de una creciente tensión diplomática con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva.

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Durante una entrevista con Radio Mitre desde el predio de la Sociedad Rural, el mandatario sostuvo que los cuestionamientos hacia su gestión responden al rumbo político adoptado por la Argentina y a su alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel.

“Me alié con Estados Unidos, me alié con Israel, y hoy Argentina es un faro de la libertad. Por eso todo el ataque que hubo, toda la campaña mediática, porque estamos siendo el faro de Occidente”, afirmó Milei.

En ese contexto, el Presidente redobló sus críticas y acusó directamente al gobierno brasileño de aportar fondos para una campaña contra la Argentina. “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil”, aseguró.

Además, Milei sostuvo que desde el país vecino también hubo participación durante la campaña presidencial argentina de 2023. “Después vienen a hablar de interferencia. Además, jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?”, expresó.

Las declaraciones se conocieron horas después de que el gobierno de Lula da Silva llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, en medio de la escalada diplomática generada tras los dichos de Milei durante el acto de lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonaro.

El mandatario argentino también insistió en sus cuestionamientos a la Justicia brasileña por haberle impedido visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria acusado de intento de golpe de Estado.

“Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro. No me dejaron. Acá, sin embargo, el expresidiario vino a saludar a la rea”, manifestó Milei, en referencia a la visita que Lula realizó meses atrás a Cristina Kirchner en el departamento donde la expresidenta cumple arresto domiciliario.