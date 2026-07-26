Dani Olmo cruzó a Roberto Ayala por el incidente en la final: “Está faltando a la verdad”

El futbolista español negó haber provocado al integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina y puso en duda su arrepentimiento tras el enfrentamiento ocurrido al finalizar el Mundial.

Hoy 16:13

La polémica entre Dani Olmo y Roberto Fabián Ayala después de la final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. El mediocampista de la Selección de España rechazó la explicación del exdefensor argentino y aseguró que “está faltando a la verdad”.

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En una entrevista con Diari de Terrassa, el futbolista del Barcelona se refirió al incidente ocurrido tras el partido que consagró campeón al seleccionado español. Ayala había manifestado que reaccionó ante un supuesto comentario del jugador.

“Si alguien dice que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo diciendo que fue por algo que le dije, seguramente no se arrepiente. Está faltando a la verdad”, expresó Olmo.

Olmo negó haber provocado a Ayala

El mediocampista fue contundente al desmentir la versión del integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

“No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad”, afirmó.

Ayala había reconocido días atrás que estaba arrepentido por lo sucedido, aunque sostuvo que su reacción se produjo luego de escuchar un comentario del español. También manifestó que estaba dispuesto a disculparse personalmente.

“Somos un ejemplo para los niños”

Olmo también habló sobre la responsabilidad que tienen los futbolistas por la exposición pública y el impacto de sus comportamientos en las nuevas generaciones.

“Cuando mis hijos, mi familia, los aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, pero sobre todo de nuestro comportamiento”, sostuvo.

Finalmente, el campeón del mundo prefirió destacar la conquista deportiva de España y dejar atrás la controversia.

“La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y eso conlleva una gran responsabilidad. Lo realmente importante es que vivimos un Mundial increíble y somos campeones después de muchísimo trabajo”, concluyó.