Boca ya tiene rival en octavos de la Sudamericana: cuándo juega la ida ante Recoleta

Tras eliminar por penales a O'Higgins, el Xeneize avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana y ya conoce cuándo comenzará la serie frente a Deportivo Recoleta. La ida será en La Bombonera y la revancha, una semana más tarde, en Paraguay.

Hoy 08:35

Luego de superar con mucho sufrimiento a O'Higgins en la serie de repechaje, Boca ya tiene la mira puesta en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena dejó atrás la llave gracias a la definición por penales, tras un global de 1-1 en los 180 minutos, y ahora buscará meterse entre los ocho mejores del certamen.

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El próximo rival del Xeneize será Deportivo Recoleta, equipo que sorprendió en la fase de grupos al terminar como líder de su zona con ocho puntos, por delante de San Lorenzo y Santos, lo que le permitió acceder directamente a esta instancia de la competencia.

La ida de los octavos de final se disputará durante la semana del 12 de agosto, aunque la Conmebol todavía debe confirmar el día y el horario oficial del encuentro. El primer duelo tendrá lugar en La Bombonera, donde Boca buscará sacar una ventaja importante antes de viajar a Paraguay.

La revancha se jugará una semana más tarde en territorio paraguayo, con Deportivo Recoleta como local, en un encuentro que, en principio, se disputaría en el Defensores del Chaco. Allí se definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.