Maika Monroe brilla en el tráiler de "Victorian Psycho", un nuevo thriller de época

La película adapta la novela de Virginia Feito y propone una inquietante historia ambientada en la Inglaterra victoriana.
La compañía Bleecker Street presentó el tráiler oficial de ‘Victorian Psycho’, la adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por la autora española Virginia Feito, quien además participa como guionista y productora ejecutiva.
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Ambientada en 1858, la historia sigue a Winifred Notty, una institutriz que aparenta ser perfecta, pero cuyo comportamiento despierta inquietud desde su llegada a la mansión Ensor House. Su tarea es cuidar y educar a los hijos de la familia, aunque pronto comienza a desarrollar una obsesión por integrarse a ese entorno.
Bajo una fachada dócil y correcta, el personaje esconde pensamientos y conductas perturbadoras que, progresivamente, transforman la vida cotidiana en situaciones de creciente tensión y violencia.
El film está protagonizado por Maika Monroe, acompañada por Thomasin McKenzie, Ruth Wilson y Jason Isaacs. La dirección está a cargo de Zachary Wigon.
‘Victorian Psycho’ se estrenará en los cines de Estados Unidos el 25 de septiembre.
Maika Monroe