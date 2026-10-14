De simular estar lastimado a un golpe demoledor: el mejor nocaut de la carrera del Roña Castro

Ocurrió el 10 de diciembre de 1994 en el Estadio de Béisbol de Monterrey, México. Formaba parte de una velada estelar promocionada por Don King en la que se disputaron cinco títulos mundiales.

Hoy 09:34

Ya pasaron 26 años de aquella noche imborrable para los fanáticos del boxeo. Aquella zurda imponente de Jorge Roña Castro estalló en la cara de John David Jackson, que nunca se pudo recuperar de un golpe demoledor.

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Ocurrió el 10 de diciembre de 1994 en el Estadio de Béisbol de Monterrey, México. Formaba parte de una velada estelar promocionada por Don King en la que se disputaron cinco títulos mundiales, con el ídolo local Julio César Chávez como figura central. Sin embargo, todas las miradas y la gran conmoción de la noche terminaron perteneciendo al argentino.

El combate por el título de los Medianos de la AMB rozaba el martirio para el santacruceño. Jackson imponía su técnica, conectaba con precisión y castigaba duramente el rostro de Castro, a tal punto de dejarle los párpados completamente inflamados y sangrantes.

Cuando el físico del “Roña” parecía pedir clemencia y el árbitro sudafricano Stanley Christodoulou evaluaba detener las acciones, llegó el milagro concebido por la astucia del peleador callejero que llevaba adentro.

Transcurría el noveno asalto cuando Castro tendió la trampa decisiva. Simuló estar vencido, retrocedió apoyándose contra las cuerdas para incitar el avance confiado del estadounidense y sacó un zurdazo que impactó de lleno en el mentón de su rival.

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“Me vino a buscar muy confiado, yo me fui contra las cuerdas y le simulé estar sentido. Y cuando pude le metí una izquierda que por suerte terminó con la pelea a mi favor”, recordó el argentino sobre aquel golpe que congeló el estadio y envió a Jackson a la lona.

Pese al conteo y al intento desesperado del norteamericano por reincorporarse, la estocada fue irreversible. La contienda fue distinguida posteriormente como b “Nocaut del Año” por la prestigiosa revista The Ring, consolidando a Castro en el olimpo del deporte nacional.

“Tenía los ojos a la miseria. Jackson era superior a mí, pero la mano siempre se la levantan al mejor”, recordó Locomotora en una entrevista posterior.

La noche dejó además una anécdota con el célebre promotor Don King que el santacruceño relató tiempo después: “Me cagó cien mil dólares, porque la plata era para el mejor boxeador de la noche. Me dio un cheque gigante mientras me decía que la plata iba a ser donada a un hogar de niños. Como yo no entiendo nada de inglés, me terminó sacando el dinero”.

Tras aquella consagración inolvidable en suelo mexicano, Jorge Castro defendería la corona de los medianos en dos oportunidades más, hasta ceder el cinturón el 19 de diciembre de 1995 en Tokio frente al japonés Shinji Takehara.