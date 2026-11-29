Video. Una mujer resultó herida. Debieron intervenir varias unidades policiales para poner fin a los enfrentamientos. Una situación que se repite.

Hoy 08:08

“Brutal pelea entre mujeres a la salida de un boliche quedó registrada en plena calle” y “Peleas, corridas y tensión a la salida de un conocido boliche de la zona sur” son dos titulares de incidentes ocurridos a la salida de centros de diversión nocturna el primero el 29 de octubre (poco más de un mes) y el otro el 9 de noviembre.

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Dos de los tantos de los que se tienen registros y que fueron publicados.

Todos los fines de semana estas peleas se repiten, aunque no todos con la misma intensidad, convirtiendo una salida de esparcimiento y alegría en un retorno cubierto por violencia.

Pasadas las 7 de la mañana de este domingo volvió a estallar un enfrentamiento a la salida del boliche ubicado en Lamadrid casi Bélgica.

El video que acompaña la nota no deja lugar a dudas de la violencia y agresividad exhibida, sin contar las múltiples infracciones que se pueden observar o deducir: realizar wheelie con la moto, conducir si usar casco (están a la vista) y conducir alcoholizados (se puede deducir).

Lo que también llama la atención del video es quienes protagonizan la violenta escena: mujeres.

Se escuchan gritos, tal vez algunos insultos y la voz en off de quien graba (resaltando no solo atributos físicos) de alguien que ocupa toda la imagen, sino que empuña un cuchillo. No solo eso, segundos antes arrojó una madera y luego la vuelve a buscar, la levanta y empuña, mientras avanza buscando a su circunstancial enemigo. A su lado corre una amiga o fiel escolta en estas lides.

Al despliegue policial debió sumarse una ambulancia del SEASE para atender a una joven herida, según indicó un lector.

Peleas que se repiten.

Problemas que se repiten.

Y los vecinos que siguen aguantando.





Video aportado por un lector de Diario Panorama a través del WhatsApp de las Noticias 3855795000.