Peleas, corridas y tensión a la salida de un conocido boliche de la zona sur

Los incidentes ocurrieron durante las primeras horas de este lunes, en inmediaciones de Solís y Aguirre. Testigos denunciaron enfrentamientos dentro del local bailable y disturbios en la vía pública.

Hoy 08:30

Momentos de tensión y preocupación se vivieron durante las primeras horas de este lunes, luego de que se registraran peleas, tumultos y corridas a la salida de un conocido boliche ubicado en la intersección de las avenidas Solís y Aguirre, en la zona sur de esta Capital.

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Según relataron testigos, los incidentes habrían comenzado dentro del establecimiento, donde se habría desatado una batalla campal entre concurrentes. La situación continuó en el exterior, con corridas que provocaron alarma entre los vecinos del sector.

Los disturbios se produjeron cuando numerosas personas abandonaban el local bailable y se concentraban en las inmediaciones. Los tumultos y las corridas generaron momentos de incertidumbre y temor entre quienes presenciaron lo ocurrido.

Preocupación de los vecinos por los reiterados incidentes

La situación generó malestar entre los residentes de la zona, quienes aseguran que este tipo de episodios se ha convertido en una constante durante los fines de semana, especialmente cuando finaliza la actividad nocturna del establecimiento.

En ese sentido, los vecinos manifestaron su preocupación por los reiterados disturbios y la inseguridad que generan las peleas en la vía pública, una problemática que, según sostienen, afecta la tranquilidad.