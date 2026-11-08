Allanan la mansión del expresidente Santiago Peña en Paraguay y descubren una misteriosa bóveda oculta

El procedimiento se realizó en una lujosa propiedad de San Bernardino, en medio de la investigación por el escándalo de Ueno Bank. Los investigadores encontraron un acceso oculto con un sofisticado sistema de seguridad, aunque todavía se desconoce qué hay en su interior.

Hoy 23:09

La lujosa mansión del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue allanada este domingo en la ciudad de San Bernardino, en el marco de la investigación por el escándalo financiero de Ueno Bank, que provocó su destitución y posterior detención. Durante el procedimiento, los investigadores descubrieron una puerta oculta con un avanzado sistema de seguridad, detrás de la cual podría encontrarse una bóveda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo se llevó a cabo en una residencia ubicada en la zona de Ciervo Cuá, departamento de Cordillera, a unos 50 kilómetros de Asunción. Según informó el diario paraguayo ABC Color, los investigadores localizaron un acceso escondido en una de las habitaciones de la propiedad, protegido mediante contraseña digital y reconocimiento facial.

Las primeras versiones señalan que detrás de esa puerta podría existir una bóveda equipada con tecnología de seguridad de origen israelí. Sin embargo, hasta el momento no se logró abrir el compartimiento ni determinar qué contiene, por lo que el hallazgo continúa rodeado de interrogantes. La existencia de la bóveda todavía no fue confirmada oficialmente.

Una mansión millonaria bajo investigación

La propiedad allanada es una de las principales piezas de la investigación por las presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank. Según publicaciones de medios paraguayos, la residencia está valuada en aproximadamente dos millones de dólares y cuenta con más de 5.000 metros cuadrados de terreno y 1.015 metros cuadrados construidos.

Uno de los puntos que despertó la atención de los investigadores es el financiamiento de su construcción. De acuerdo con la imputación fiscal, Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes, una cifra cercana a los 580.000 dólares.

Las operaciones contemplaban cuotas mensuales de 239 millones de guaraníes, un monto equivalente a aproximadamente seis veces el salario que percibía como presidente. Estas condiciones forman parte de las circunstancias examinadas por la Justicia paraguaya.

La caída de Santiago Peña por el escándalo de Ueno Bank

El allanamiento se produjo apenas dos días después de que Santiago Peña fuera destituido de la Presidencia de Paraguay, el viernes 6 de noviembre, mediante un juicio político impulsado en medio de la crisis financiera e institucional desatada por el colapso de Ueno Bank.

Tras su salida del poder, el exmandatario fue detenido e imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. Actualmente permanece bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, una instalación militar de Asunción.

La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la utilización de fondos públicos y en las operaciones financieras relacionadas con la entidad bancaria, cuya crisis dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos. Peña se encuentra imputado, pero no existe una condena penal en su contra.

Finalmente, el Ministerio Público de Paraguay confirmó oficialmente el allanamiento e informó que el procedimiento estuvo encabezado por los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, con intervención de efectivos de la Policía Nacional. Las autoridades continúan con las diligencias para establecer qué elementos pueden resultar relevantes para la causa y esclarecer el contenido del espacio oculto encontrado en la vivienda.