Villarruel saludó al papa León XIV y pidió unidad nacional en medio de la tensión con Milei

La vicepresidenta valoró el discurso del Sumo Pontífice y advirtió sobre las divisiones políticas que atraviesa la Argentina. También descartó que sus palabras fueran una crítica al Gobierno y planteó un reclamo sobre la defensa de la vida desde la concepción.

Hoy 23:01

Victoria Villarruel participó este domingo del acto oficial encabezado por el papa León XIV en el Palacio Libertad, donde protagonizó un breve encuentro con el Sumo Pontífice y posteriormente dejó importantes definiciones sobre la situación política y económica del país. En medio de su distanciamiento con el presidente Javier Milei, la titular del Senado destacó el llamado del Papa a recuperar el diálogo y fortalecer la unidad nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se produjo cuando León XIV descendió del escenario, luego de pronunciar su primer discurso en la Argentina. En ese momento, el Pontífice se detuvo para estrecharle la mano a Villarruel, quien se encontraba sentada en la primera fila del auditorio, y ambos intercambiaron unas palabras durante algunos segundos.

Tras la ceremonia, la vicepresidenta expresó su satisfacción por la histórica visita. “Los argentinos estábamos esperando hace muchos años la visita de un Papa, así que estamos muy felices”, manifestó. Además, consideró que el Sumo Pontífice había pronunciado un discurso “delicado y acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina”.

Consultada sobre si interpretaba las palabras de León XIV como una crítica al Gobierno nacional, Villarruel descartó esa posibilidad y sostuvo que “ha sido realmente un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí”.

En ese sentido, dejó una de sus declaraciones más contundentes sobre el escenario político argentino: “El Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos”, expresó, al remarcar la necesidad de superar las divisiones y recuperar el diálogo entre los distintos sectores.

Sus declaraciones se produjeron en un contexto de persistente tensión con Javier Milei, con quien mantiene una relación política deteriorada desde hace tiempo. Pese a que ambos coincidieron en el Palacio Libertad, el Presidente se retiró del escenario sin saludar a su vicepresidenta, mientras que León XIV sí se detuvo para intercambiar unas palabras con ella. El episodio volvió a dejar en evidencia la distancia entre los integrantes de la fórmula presidencial.

Por otra parte, Villarruel también se refirió a la postura de la Iglesia sobre el aborto y la defensa de la vida desde la concepción, y aprovechó para plantear un reclamo a la gestión nacional. “Nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro Gobierno con todos aquellos que nos han votado”, afirmó.

Antes de la intervención del Papa, la titular del Senado había manifestado su expectativa de escuchar un mensaje relacionado con la doctrina social de la Iglesia, la justicia social, la dignidad del trabajo y los riesgos de la inteligencia artificial. Tras la ceremonia, valoró que el Pontífice abordara cuestiones vinculadas con las dificultades que atraviesa la sociedad argentina.

Finalmente, Villarruel se mostró emocionada por haber podido saludar personalmente a León XIV y recordó las extensas conversaciones que mantuvo en el pasado con el papa Francisco. Su participación se dio en una jornada que reunió a dirigentes de todo el arco político, en medio de un llamado del Vaticano a dejar atrás los enfrentamientos y trabajar por el bien común.